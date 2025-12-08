'सहयोगी भी मान रहे राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर विफल', उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया
भाजपा ने उमर अब्दुल्ला के राहुल गांधी पर दिए बयान का समर्थन किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से विफल रहे हैं और उनमें प्रध ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हालिया टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला।
भंडारी ने कहा कि अब्दुल्ला ने मरणासन्न विपक्षी आइएनडीआइए ब्लाक को जीवन रक्षक प्रणाली पर बताया था। उन्होंने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला का ये विचार इस बात को स्पष्ट करता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राजनीतिक तौर पर विफल हैं और गठबंधन का नेतृत्व करने के अयोग्य हैं।
बीजेपी ने कहा- इंडी गठबंधन में आंतरिक भरोसे की कमी
भंडारी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का बयान गठबंधन में आंतरिक भरोसे की कमी है, भले ही बाहर से वे राहुल गांधी का समर्थन करते हों। गठबंधन सहयोगी व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि ब्लाक की चुनावी विफलताओं के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन वाले आइएनडीआइ गठबंधन के लिए ये करारा तमाचा है।
अब्दुल्ला का बयान ये भी बताता है कि राहुल गांधी भले ही वोट चोरी पर बोलें और ईवीएम या एसआइआर पर सवाल उठाएं, लेकिन अंदरखाने में बैठे लोग या सत्ता में मौजूद हेमंत सोरेन या उमर अब्दुल्ला जैसे नेता इस बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी की वजह से गठबंधन कोई चुनाव नहीं जीत सकता।
उमर अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन पर बोला था हमला
गौरतलब है कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि आइएनडीआइ गठबंधन जीवन रक्षक प्रणाली पर है। कभी-कभार, कोई न कोई हमें झटका देता है, तो हम फिर से उठ खड़े होते हैं। फिर, दुर्भाग्य से, बिहार जैसे नतीजे आते हैं, और हम फिर से पिछड़ जाते हैं, और फिर किसी को हमें संभालना पड़ता है।
