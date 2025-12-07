Language
    रक्षामंत्री से मिलीं भाजपा की राज्यसभा सदस्य, पुणे छावनी की जमीन वक्फ संपत्ति घोषित करने पर जताई चिंता

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:41 AM (IST)

    पुणे निवासी मेधा कुलकर्णी ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने उनके सामने यह चिंताजनक मुद्दा उठाया है। इसमें भूमि अभिलेखों में अनियमितताओं, संपत्तियों की का ...और पढ़ें

    Hero Image

    रक्षामंत्री से मिलीं भाजपा की राज्यसभा सदस्य (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, मुंबई भाजपा की राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर पुणे में केंद्र सरकार तथा छावनी बोर्ड की जमीन को कथित तौर पर अवैध तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित करने पर चिंता जताई है।

    पुणे निवासी मेधा कुलकर्णी ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने उनके सामने यह चिंताजनक मुद्दा उठाया है। इसमें भूमि अभिलेखों में अनियमितताओं, संपत्तियों की कानूनी स्थिति में परिवर्तन और रक्षा मंत्रालय की भूमि प्रबंधन प्रणाली को खतरे के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

    . कुलकर्णी ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में लिखा, मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उनके ध्यान में पुणे छावनी क्षेत्र में केंद्र सरकार और छावनी बोर्ड की भूमि को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने का गंभीर मुद्दा लाया है।

     बैठक के दौरान, मैंने इन गड़बडि़यों पर लगाम लगाने, जमीन की कानूनी स्थिति बहाल करने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए इस मामले की तत्काल और समयबद्ध जांच की मांग की है।

    बता दें कि पुणे की बानेर एवं कस्बा पेठ आदि जगहों पर वक्फ संपत्तियों के घोटाले एवं सेना की जमीन पर कहा जा रहा है कि फर्जी ट्रस्ट बनाकर और नियमों का दुरुपयोग कर जमीन हड़पी गई हैं। कब्जे के आरोप लग रहे हैं।

    इनमें पुणे-मुंबई हाइवे के निकट हजरत वली शाह दरगाह की लगभग 18 एकड़ जमीन का मामला तथा कस्बा पेठ की पुनर्विकास परियोजना में 135 परिवारों को बेघर किए जाने के मामले शामिल हैं

     