Modi Govt 9 Years: जेपी नड्डा ने पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग से की मुलाकात, बताई केंद्र की उपलब्धियां

नई दिल्ली, एएनआई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपनी पार्टी की महीने भर चलने वाली सार्वजनिक संपर्क पहल के तहत सोमवार को पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग से उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर मुलाकात की।

नड्डा ने जनरल (सेवानिवृत्त) सुहाग को मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तिका दी और केंद्र में पार्टी के नौ साल के शासन के विभिन्न पहलुओं पर उनसे बात की। भाजपा ने 30 मई से जनपहुंच अभ्यास की एक श्रृंखला शुरू की है और यह 30 जून तक चलेगी। समाज के विभिन्न वर्गों के साथ रैलियां और बातचीत करना कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

#WATCH | BJP national president JP Nadda meets former Army chief Dalbir Singh Suhag at the latter's residence in Gurugram, Haryana pic.twitter.com/bw6Ur56iIc