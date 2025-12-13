'खरमास में...', राष्ट्रीय अध्यक्ष के एलान को लेकर भाजपा का बड़ा दावा; किसे मिलेगी कमान?
भाजपा ने खरमास में राष्ट्रीय अध्यक्ष के एलान को लेकर बड़ा दावा किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, खरमास के बाद नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। पार्टी ...और पढ़ें
नीलू रंजन, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद पंकज चौधरी के चयन के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द भाजपा अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान कर सकती है।
सोमवार से खरमास के शुरू होने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मकर संक्रांति तक टलने के बारे में पूछे जाने पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि खरमास हमारे लिए अशुभ नहीं होता है। इसके गहरे अर्थ लगाए जा रहे हैं। वैसे एक अन्य नेता ने मकर संक्रांति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की संभावना पर बल दिया।
बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 22 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव (संगठन) बीएल संतोष व अन्य पदाधिकारियों की लंबी बैठक के बाद संगठनात्मक चुनावों में तेजी आने के संकेत मिले थे। इसके बाद 26 नवंबर को अमित शाह ने संगठन चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के लक्ष्मण के साथ बैठक की थी।
शीतकालीन सत्र शुरू होने के एक-दो दिन बाद ही संसद भवन के भीतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ लंबी बैठक को भी संगठनात्मक चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार उत्तरप्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव एक हफ्ते पहले हो जाता, लेकिन इंडिगो संकट के कारण बिलंब हो गया।
वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से अधिक प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की जरूरी अहर्ता जुलाई के पहले हफ्ते में ही पूरी हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। चूंकि राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चयन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही होता है। जाहिर उत्तर प्रदेश से अब राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम भी सामने आ जाएंगे।
देश के सबसे बड़ा राज्य और राष्ट्रीय परिषद में सबसे अधिक संख्या होने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जरूरी समझा गया।
अब केवल दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा और कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शहरी विकास मंत्री एमएल खट्टर के साथ-साथ महासचिव सुनील बंसल के नाम की चर्चा है। लेकिन भाजपा नेतृत्व चौंकाने वाला नाम देने के लिए प्रसिद्ध है।
