Opposition Meeting: विपक्षी दलों की बैठक पर अमित शाह का तंज, पढ़ें बीजेपी ने क्यों कहा कांग्रेस को थैंक्यू

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। बिहार में कई विपक्षी दल बैठक कर एकता का संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस, राजद, जदयू, आम आदमी पार्टी (AAP), टीएमसी और एनसीपी के अलावा कई दल इसमें शामिल हुए हैं। पटना में विपक्षी दलों की बैठक जारी है। इसी बीच, बीजेपी ने विपक्षी दलों पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक... तमाम नेताओं ने विपक्षी दलों पर हमला बोला है।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बैठक पर कहा, 'मैं विशेष रूप से कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने के लिए धन्यवाद देती हूं कि वे अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकती है। ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरों के समर्थन की आवश्यकता है।'

#WATCH | "I especially thank Congress for publicly announcing that they cannot alone defeat PM Modi and that they need the support of others to do so," says Union Minister Smriti Irani on #OppositionMeeting pic.twitter.com/cxkB5mxXK4