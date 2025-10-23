बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन की PC में सिर्फ तेजस्वी की फोटो, BJP बोली- कांग्रेस का सम्मान चोरी हो गया
बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और राहुल गांधी का सम्मान चोरी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि क्या तेजस्वी ने कांग्रेस को उसकी जगह दिखा दी है। इस घटना से महागठबंधन में दरार की आशंका जताई जा रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार की राजधानी पटना में होने वाली महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की संभावना है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। BJP ने इसे कांग्रेस के "अपमान" के तौर पर पेश करते हुए तंज कसा है।
पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर
पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत RJD और कांग्रेस के बीच सीट-बंटवारे की बातचीत में मतभेद सुलझाने के लिए पटना पहुंचे थे। वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के साथ मौजूद रह सकते हैं। लंबी खींचतान के बाद महागठबंधन के सहयोगी दल आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकता का संदेश देना चाहते हैं।
'राहुल का सम्मान चोरी'
BJP के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मुद्दे पर X पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, "संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस? लेकिन केवल एक तस्वीर। राहुल गांधी और कांग्रेस का 'सम्मान चोरी'। कांग्रेस और राहुल को उनकी जगह दिखा दी?"
पूनावाला ने 'सम्मान चोरी' का जिक्र कर राहुल गांधी के 'वोट चोरी' अभियान पर तंज कसा है। राहुल ने चुनाव आयोग पर BJP के साथ मिलकर चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
पूनावाला ने यह भी दावा किया कि RJD ने कांग्रेस को 'धमकाकर' तेजस्वी यादव को गठबंधन का चेहरा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया।
महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बिहार चुनाव से पहले गठबंधन की एकजुटता दिखाना है। सीट-बंटवारे को लेकर RJD और कांग्रेस के बीच लंबे समय तक चली बातचीत में तनाव की खबरें सामने आई थीं। अशोक गहलोत की मध्यस्थता के बाद अब दोनों दल एक मंच पर आने की तैयारी में हैं।
