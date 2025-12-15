कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी पर संसद में हंगामा, BJP ने की माफी मांगने की मांग

Language
    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    राज्य सभा में नड्डा और लोकसभा में रिजीजू ने उठाया मुद्दा (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस की गत दिवस दिल्ली में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सोमवार को दोनों सदनों में भाजपा ने पुरजोर ढंग से उठाया।

    'मोदी तेरी कब्र खुदेगी..' जैसे नारे कांग्रेस की रैली में लगाए जाने का दावा करते हुए भाजपा ने इसकी निंदा की और आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की कामना कर रही है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी सहित पार्टी नेतृत्व को देश से माफी मांगनी चाहिए।

    दोनों सदन थोड़ी देर के लिए स्थगित

    इस पर हुए हंगामे के चलते संसद के दोनों सदन कुछ समय के लिए स्थगित करने पड़े। राज्य सभा में कुछ दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद नेता सदन जेपी नड्डा खड़े हुए और कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की जो रैली हुई, उसमें 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी' जैसे नारे लगाए गए।

    इस टिप्पणी की निंदा करते हुए नड्डा ने कहा कि यह कांग्रेस की सोच को दर्शाती है कि उसने राजनीति का स्तर कितना गिरा दिया है। ऐसी टिप्पणी को अस्वीकार्य बताते हुए नेता सदन ने कहा कि इसके लिए खरगे और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।

    भाजपा सांसदों ने जताया आक्रोश

    इस पर भाजपा के सदस्यों ने खड़े होकर आक्रोश जताना शुरू कर दिया। सामने से कांग्रेस के सदस्य भी हंगामा करने लगे। इस पर उपसभापति हरिवंश ने दोपहर दो बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसी तरह लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने यह मुद्दा उठाया।

    उन्होंने इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। दोनों ओर से हंगामा होने के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू हो गया, जिस पर पीठासीन दिलीप सैकिया ने दोपहर दो बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया।

