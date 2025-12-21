भाजपा ने मदुरे में युवक के आत्मदाह के लिए स्टालिन सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कही ये बात
भाजपा ने शनिवार को मदुरै में एक व्यक्ति द्वारा आत्मदाह की घटना के लिए एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की द्रमुक सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरो ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा ने शनिवार को मदुरै में एक व्यक्ति द्वारा आत्मदाह की घटना के लिए एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की द्रमुक सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि यह घटना दिखाती है कि विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए ने सनातन धर्म के उन्मूलन की योजना को अत्यंत बर्बर तरीके से लागू करना शुरू कर दिया है। 40 वर्षीय व्यक्ति पूरना चंद्रन ने गुरुवार को कथित रूप से आत्मदाह किया था।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक वाट्सएप वायस नोट में पीड़ित ने कहा कि वह स्टालिन सरकार द्वारा मदुरै की पहाड़ी पर परंपरागत हिंदू प्रथा से दीप जलाने की अनुमति न देने से आहत था। यह इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो गया था।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे अत्यंत दुखद और हृदयविदारक बताया और चंद्रन की मौत के लिए द्रमुक सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और यह सवाल उठाती है कि क्या अब हिंदू युवाओं को उस धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लालच की आग में जलना पड़ेगा जो कट्टरपंथियों के वोट के लिए की जा रही है।
