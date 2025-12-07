चीन एवं जम्मू-कश्मीर पर ऐतिहासिक गलतियां नेहरू की विरासत : भाजपा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान तथा चीन को भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति देना और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देना जैसी 'ऐतिहासिक गलतियां' जवाहरलाल नेहरू की विरासत हैं। पार्टी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर उनके इस आरोप के लिए भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्तारूढ़ सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के पहले प्रधानमंत्री को बदनाम करना, उनकी विरासत को मिटाना और उनकी सामाजिक तथा राजनीतिक नींव को नष्ट करना है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया ने आरोप लगाया था कि नेहरू को बदनाम करने का एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, जो अस्वीकार्य है।

सत्तारूढ़ दल का मुख्य उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू की सर्वमान्य भूमिका को भी कमतर आंकना है और इतिहास को फिर से लिखने के एक फूहड़ और स्वार्थी प्रयास में उनकी विरासत को नष्ट करना है। सोनिया के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने आरोप में जिस विनाश शब्द का इस्तेमाल किया है, वह उनके बेटे राहुल गांधी का समानार्थी है। भाटिया ने कहा, ''अगर आज भारतीय राजनीति में कोई 'भस्मासुर' है, तो वह राहुल गांधी हैं।