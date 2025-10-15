चार राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, चंपई सोरेन के बेटे को दिया टिकट

Language
    Wed, 15 Oct 2025 12:45 PM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी ने चार राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को भी टिकट दिया गया है। भाजपा ने विभिन्न सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिससे चुनावी माहौल गरमा गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने बुधवार को कई राज्यों में आगामी उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीटों से आगा सैयद मोहसिन और देवयानी राणा को मैदान में उतारा है।

    पार्टी ने झारखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घाटशिला सीट से बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, ओडिशा में जय ढोलकिया नुआपाड़ा से और लंकाला दीपक रेड्डी तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट से चुनाव लड़ेंगे।

    जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

