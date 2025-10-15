चार राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, चंपई सोरेन के बेटे को दिया टिकट

भारतीय जनता पार्टी ने चार राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को भी टिकट दिया गया है। भाजपा ने विभिन्न सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिससे चुनावी माहौल गरमा गया है।