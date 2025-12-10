Language
    ठाकरे ब्रदर्स को मिलेगी कड़ी टक्कर, भाजपा और शिवसेना मिलकर लड़ेगी नगर निकाय चुनाव

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:52 AM (IST)

    सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच कई दिनों तक चली खींचतान के बाद दोनों दलों ने मुंबई और ठाणे सहित महाराष ...और पढ़ें

    Hero Image

    भाजपा और शिवसेना मिलकर लड़ेगी नगर निकाय चुनाव (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, मुंबई। सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच कई दिनों तक चली खींचतान के बाद दोनों दलों ने मुंबई और ठाणे सहित महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं का चुनाव गठबंधन के रूप में लड़ने का फैसला किया है। यह दावा शिवसेना सूत्रों ने किया है।

    सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे ने सोमवार देर रात हुई बैठक में फैसला किया कि सत्तारूढ़ दल मौजूदा महायुति गठबंधन के सदस्य के रूप में ये चुनाव लड़ेंगे। महानगर पालिका चुनावों की तारीखों की घोषणा होनी अभी बाकी है।

    उन्होंने बताया कि नागपुर में भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले और रवींद्र चव्हाण की उपस्थिति में हुई बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि भाजपा और शिवसेना एक-दूसरे के नेताओं व कार्यकर्ताओं को अपने पाले में नहीं लाएंगी।

    नागपुर में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र जारी है। शिवसेना के एक नेता ने कहा कि दोनों दलों के नेताओं के बीच मुंबई और ठाणे सहित पूरे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के रूप में मिलकर नगरपालिका चुनाव लड़ने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई।

    एक अन्य नेताने बताया कि अगले दो-तीन दिनों में स्थानीय स्तर पर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी। शिंदे ने सोमवार को एक अलग बैठक में अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों से कहा कि महायुति महानगर पालिका औरजिला परिषद चुनावों में एकजुट होकर लड़ेगी।

    सूत्रों के अनुसार, उन्होंने विधायकों और मंत्रियों को गठबंधन धर्म का पालन करने और ऐसा कोई भी बयान देने से बचने की सलाह दी जिससे भाजपा, शिवसेना और राकांपाके महायुति गठबंधन में टकराव पैदा हो।

    स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में कई स्थानों पर महायुति के सहयोगी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। कुछ स्थानों पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 