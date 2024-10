'विदेश में बैठे लोग चला रहे कांग्रेस अध्यक्ष का फेसबुक अकाउंट', भाजपा ने खरगे पर लगाया बड़ा आरोप

इस मामले पर भाजपा की कर्नाटक इकाई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'वक्फ जमीन हड़पने के मामले में सुर्खियों में आए मल्लिकार्जुन खरगे के इंटरनेट मीडिया का संचालन अब विदेश में बैठे लोगों द्वारा किया जा रहा है। हम कांग्रेस की विभाजनकारी जाति-आधारित राजनीति के पीछे छिपे विदेशी प्रभाव के बारे में आगाह कर रहे हैं।'

Mallikarjun Kharge, who is in news for waqf land grab, now has foreign handlers managing his social media. We've been warning about the foreign influence behind Congress’s divisive caste-based politics, and this only confirms it. Why @kharge ji? Why trust foreign handlers over… pic.twitter.com/bsPqKwMVZF