बिहार में नई सरकार के गठन से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात, किन बातों पर हुई चर्चा?
जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जिसमें बिहार में सरकार गठन और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने राजग की जीत पर बधाई दी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की भारी जीत सुनिश्चित करने की बात कही। यह मुलाकात नई सरकार के गठन से पहले हुई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर अलग-अलग मुलाकात की।
बताते हैं कि दोनों नेताओं ने बिहार में सरकार गठन और राज्य मंत्रिमंडल में अपनी पार्टियों के प्रतिनिधित्व पर चर्चा की।राजग के दोनों नेता जब प्रधान के आवास पर पहुंचे, तो बिहार में भाजपा के राजनीतिक मामलों के प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे।
नई सरकार के गठन से पहले हुई मुलाकात
यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब राजग प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री मांझी ने एक पोस्ट में कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की भारी जीत सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करने वाले केंद्रीय मंत्री व बिहार भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।
उपेंद्र ने एक्स पर साझा की तस्वीर
प्रधान से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने भी एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री व बिहार चुनाव में भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और उन्हें राजग की शानदार जीत पर बधाई दी। मांझी और कुशवाहा ने मुलाकात की तस्वीरें भी पोस्ट कीं।
