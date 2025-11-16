बिहार में सरकार बनाने का खाका तैयार, कैबिनेट में किसका रहेगा दबदबा-कौन बनेगा CM? ये है फॉर्मूला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारियों लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, इस बार कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को ज्यादा स्थान मिलेगा, जबकि नीतिश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। NDA की बैठक में यह फॉर्मूला तय हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की।

BJP और JDU से कितने मंत्री ? जानकारी के अनुसार, नई सरकार में BJP से 15-16 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। वहीं, JDU के करीब 14 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में हाल ही में हुए दो चरणों के चुनावों में BJP 89सीट, जबकि JDU 85 सीट जीती है।

लोक जनशक्ति पार्टी (R) ने 19 सीटें जीती हैं और उसे तीन मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) जिसने 5 सीटों में जीत दर्ज की है और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसे 4 सीटें मिली, इन दोनों पार्टियों को एक-एक मंत्री पद मिलने की संभावना है।

कब होगा शपथ ग्रहण समारोह ? बैठक में यह सिद्धांत भी तय किया गया कि हर 6 विधायकों पर एक मंत्री पद दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को होने की उम्मीद है। NDA ने इस चुनाव में कुल 202 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की है और BJP लगभग 95% स्ट्राइक रेट के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

महागठबंधन में RJD, कांग्रेस और तीन वाम दल शामिल थे वो 35 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। प्रशांत किशोर की जन सुराज ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं, AIMIM को 5 सीटों पर जीत मिली है।