Bihar Exit Poll: एग्जिट पोल्स में NDA की बन रही सरकार, महागठबंधन के खाते में कितनी सीटें?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के बाद आए तमाम एक्जिट पोल के अनुमानों में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में वापसी कर रही है। एक्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार एनडीए आसानी से 122 के जरूरी बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 140-150 सीटें जीत सकता है।

चुनाव नतीजे एक्जिट पोल के आकलनों के अनुरूप रहे तो महागठबंधन के बदलाव की गूंज पर एनडीए के विकास का नारा भारी पड़ता दिख रहा है। चुनाव नतीजों को लेकर सामने आए रूझानों के हिसाब से साफ है कि बिहार में नीतीश राज कायम रहेगा तो सत्ता की डगर एक बार फिर राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव से दूर रह सकती है।

पूरी नहीं होगी पीके की उम्मीद वहीं बिहार में वैकल्पिक राजनीति का तीसरा कोण बनाने की प्रशांत किशोर की मुहिम चुनावी पिच पर काफी कमजोर साबित होती दिख रही है और उनकी पार्टी जनसुराज प्रतिष्ठा बचाने लायक सीटें भी जीतने की स्थिति में नहीं दिख रही है। बिहार में मतदान समाप्त होने के बाद मंगलवार को टीवी न्यूज चैनलों ने कई एजेंसियों की ओर से किए गए एक्जिट पोल के अनुमानों का प्रसारण किया जिसमें लगभग सभी में एनडीए के बड़ी बहुमत से सत्ता में बने रहने का दावा किया गया है।

न्यूज-19 चैनल के एक्जिट पोल में सामने आए रूझानों के अनुसार एनडीए के राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 140-150 सीटें जीतने का दावा किया गया है। वहीं महागठबंधन के खाते में 85-95 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। वैसे तो कई न्यूज चैनलों ने एक्जिट पोल दिखाए मगर उन्होंने इसका दारामेदार चुनाव बाद सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों पर ही डाला। चाणक्य स्ट्रेटजीज एजेंसी के न्यूज 24 चैनल पर प्रसारित एक्जिट पोल के अनुसार भी एनडीए को बिहार में आसानी से सत्ता मिलने जा रही है और एनडीए 130-138 सीटें जीतने जा रहा है।

सौ का आंकड़ा पार करेगा महागठबंधन हालांकि उसके आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन भी सौ का आंकड़ा पार करते हुए 100-108 सीटें जीत रहा है। एक्जिट पोल करने वाली इन एजेंसियों के वैज्ञानिक तौर-तरीकों चाहे जो हों मगर सब चुनाव में एनडीए की जीत के ही अनुमान लगा रहे हैं। मैटराइज का अनुमान है कि एनडीए को 147-167 सीटों के साथ बहुत बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है तो महागठबंधन महज 70-90 सीटों तक ही सिमट जाएगा।

पी-मार्क के एक्जिट पोल में एनडीए 142-162 और महागठबंधन 80-98 सीटें मिलने की बात कही गई है। पीपुल्स प्लस भी इसी आंकड़ें के आस-पास है और उसके मुताबिक एनडीए 133-159 और महागठबंधन 75-101 सीटें हासिल कर रहा है। जबकि जेवीसी नाम की एक एजेंसी के रूझानों में एनडीए 135-158 तो महागठबंधन 88-103 सीटें जीत रहा है।