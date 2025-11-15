बिहार के नतीजों पर कांग्रेस में मंथन, राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खरगे से की मुलाकात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा के लिए शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु भी मौजूद रहे। बैठक में हार के कारणों पर बातचीत हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार में पार्टी ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल छह पर ही जीत हासिल कर पाई। बैठक के बाद राहुल ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। हालांकि बैठक के बारे में पूछे जाने पर वेणुगोपाल ने कहा- ''कांग्रेस, उसके गठबंधन सहयोगी और बिहार के लोग इस परिणाम पर विश्वास नहीं कर सकते। बिहार से आए नजीते हम सभी के लिए अविश्वसनीय हैं।''