बिहार के नतीजों पर कांग्रेस में मंथन, राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खरगे से की मुलाकात
बिहार चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर चुनाव परिणामों पर चर्चा की। इस बैठक में बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन और हार के कारणों पर विचार किया गया। पार्टी भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाने पर विचार कर रही है और गठबंधन दलों से समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा के लिए शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु भी मौजूद रहे। बैठक में हार के कारणों पर बातचीत हुई।
बिहार में पार्टी ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल छह पर ही जीत हासिल कर पाई। बैठक के बाद राहुल ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। हालांकि बैठक के बारे में पूछे जाने पर वेणुगोपाल ने कहा- ''कांग्रेस, उसके गठबंधन सहयोगी और बिहार के लोग इस परिणाम पर विश्वास नहीं कर सकते। बिहार से आए नजीते हम सभी के लिए अविश्वसनीय हैं।''
उन्होंने चुनाव आयोग पर जिम्मेदारी डालते हुए आरोप लगाया- ''आयोग पूरी तरह से एकतरफा है। जो कुछ भी वे कर रहे हैं, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। इसलिए पूरी चुनाव प्रक्रिया संदिग्ध है।''
उन्होंने दावा किया कि बिहार में चुनाव परिणाम बड़े पैमाने पर वोट चोरी को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही परिणाम का विश्लेषण करेगी और अगले कुछ हफ्तों में ठोस सुबूत पेश करेगी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
