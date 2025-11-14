Language
    'एनडीए 160 से अधिक सीटों पर जीतेगा', जब वोटिंग से पहले ही अमित शाह ने कर दी थी भविष्णवाणी

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:17 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है, जिसमें एनडीए 160 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही एनडीए की शानदार जीत की भविष्यवाणी की थी, जो शुरुआती रुझानों में सच होती दिख रही है। उन्होंने एनडीए में किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया था।

    अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए 160 सीटों पर आगे चल रही है। सुबह करीब 10.15 बजे तक सामने आए रुझानों में एनडीए 162 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, महागठबंधन 77 सीटों पर आगे चल रही है।

    अगर शुरुआती रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को एक शानदार जीत हासिल होगी। एनडीए के प्रभावशाली प्रदर्शन ने गृह मंत्री अमित शाह की उस आत्मविश्वास भरी टिप्पणी सही साबित होते नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में एनडीए जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहा है।

    अमित शाह ने क्या कहा था?

    बिहार में चुनावी प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने एक समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि एनडीए 160 सीटें जीतेगा और दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। शुरुआती रुझानों से साफ है कि अमित शाह की भविष्यवाणी सही हो गई है।

    वहीं, पिछले हफ्ते ही अमित शाह ने उन दावों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि एनडीए में किसी प्रकार की दरार है। बता दें कि एनडीए में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी हम और अन्य पार्टियां शामिल हैं।

    एनडीए में विवादों के दावे को किया था खारिज

    शाह ने कहा था कि जिस तरह से लोग हमारे लिए आगे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार के लोग एनडीए, भाजपा के साथ हैं। एनडीए के सभी दल एक साथ है और इन दलों में कोई विवाद नहीं है।  