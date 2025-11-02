Bihar Election: विदेशी राजनयिक दो दिवसीय बिहार दौरे पर, भाजपा के चुनाव अभियान का करेंगे अवलोकन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जापान और ब्रिटेन समेत कई देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को बिहार के दो दिवसीय दौरे पर निकला। यह दौरा भाजपा के चुनाव अभियान और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए किया जा रहा है।

इस प्रतिनिधिमंडल में इंडोनेशिया, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक भी शामिल हैं। भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने कहा, ''यह दौरा भाजपा को जानो पहल के तहत किया जा रहा है, जिसे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य राजनयिकों को भाजपा के कार्य, पहुंच और संगठनात्मक शक्ति से परिचित कराना है।''