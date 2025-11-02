Bihar Election: विदेशी राजनयिक दो दिवसीय बिहार दौरे पर, भाजपा के चुनाव अभियान का करेंगे अवलोकन
जापान और ब्रिटेन समेत कई देशों के राजनयिकों का एक दल भाजपा के चुनाव अभियान का अवलोकन करने के लिए बिहार के दो दिवसीय दौरे पर है। 'भाजपा को जानो' पहल के तहत, राजनयिक भाजपा के कामकाज और संगठनात्मक क्षमता से परिचित होंगे। वे वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, चुनाव प्रचार का निरीक्षण करेंगे, और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे, जिनकी मतगणना 14 नवंबर को होगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जापान और ब्रिटेन समेत कई देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को बिहार के दो दिवसीय दौरे पर निकला। यह दौरा भाजपा के चुनाव अभियान और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए किया जा रहा है।
इस प्रतिनिधिमंडल में इंडोनेशिया, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक भी शामिल हैं। भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने कहा, ''यह दौरा भाजपा को जानो पहल के तहत किया जा रहा है, जिसे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य राजनयिकों को भाजपा के कार्य, पहुंच और संगठनात्मक शक्ति से परिचित कराना है।''
वरिष्ठ नेताओं से होगी बातचीत
उन्होंने कहा, ''प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करेगा। चुनाव अभियान की गतिविधियों का अवलोकन करेगा और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेगा।'' इससे पहले इसी तरह के प्रतिनिधिमंडल गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के चुनाव प्रबंधन और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुभव करने के लिए गए थे।
बिहार में चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। पहले चरण में 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा।
बिहार में चुनाव प्रचार पर निकले कांग्रेस नेता का मिला शव, टूटे हुए थे दांत; हत्या की आशंका
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।