'तेजस्वी राजद का CM चेहरा होंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक का...', कांग्रेस ने RJD की उम्मीदों पर फेरा पानी?

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:33 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है जिसके अनुसार मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के मतदान में कम समय बचा है लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। राजद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है पर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है।

    महागठबंधन में सीएम चेहरे पर भी खींचतान जारी है (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने 6 और 11 नवंबर को मतदान की तारीख तय की है, वहीं नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी। पहले चरण की वोटिंग में अब भले ही एक महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीट शेयरिंग भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है।

    उधर कांग्रेस-राजद के महागठबंधन में सीएम चेहरे पर भी खींचतान जारी है। राजद तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए कतई तैयार नहीं है। अलग-अलग मौकों पर कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी के सीएम फेस को खारिज करने की कोशिशें हुई हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर से कुछ ऐसी ही टिप्पणी कर दी है।

    उदित राज ने भी किया इनकार

    न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उदित राज ने भी तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाने की आशंकाओं को खारिज कर दिया। उदित राज से जब पूछा गया कि क्या महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करेगा, तो इस पर उदित राज ने कहा कि वह राजद के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक का सीएम फेस सामूहिक रूप से तय किया जाएगा।

    राजद द्वारा तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने पर टिप्पणी करते हुए उदित राज ने कहा, 'देखिए किसी भी पार्टी का कोई भी समर्थक ऐसा कर सकता है। लेकिन इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुआ है। देखते हैं कांग्रेस मुख्यालय इस पर क्या फैसला करता है।' अभी कुछ हफ्ते पहले की तेजस्वी ने कहा था कि बिना सीएम फेस घोषित किए महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ेगा।

    दो बार डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी

    तेजस्वी यादव के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। उनकी माता राबड़ी भी सीएम रह चुकी हैं। खुद तेजस्वी दो बार के डिप्टी सीएम हैं और 2020 में राजद को मिलने वाली 75 सीटों का श्रेय भी तेजस्वी को ही दिया जाता है। हालांकि कांग्रेस लगातार तेजस्वी को सीएम बनाने की संभावना से मुंह मोड़ते दिखी है।

    खुद राहुल गांधी ने इस सवाल को टाल दिया था, जबकि उस वक्त तेजस्वी उनके बगल में ही बैठे थे। राहुल ने इस सवाल का गोलमटोल जवाब दिया था और कहा था कि 'इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल बिना किसी तनाव के काम कर रहे हैं। हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नतीजे अच्छे होंगे।'

