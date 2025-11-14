Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों हार गई कांग्रेस? चुनाव नतीजों पर थरूर ने बताई अंदर की बात
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के कारणों की जांच करेगी। थरूर ने गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर भी बात की। वरिष्ठ नेता एमएम हसन ने थरूर पर पार्टी नेतृत्व को कमजोर करने का आरोप लगाया और उनकी आलोचना की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और तिरुअनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। साथ ही कहा कि कांग्रेस अपनी हार के कारणों की जांच करेगी।
बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच बाद पत्रकारों से बातचीत में थरूर ने कहा कि नतीजों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, ''मैं वहां नहीं था और मुझे बिहार में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। इसलिए मैं अपने अनुभव से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जो लोग वहां थे, वे निश्चित रूप से नतीजों का अध्ययन करेंगे।''
पार्टी हार के कारणों पर अध्ययन करेगी- शशि थरूर
उन्होंने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह इस हार के कारणों का विस्तार से अध्ययन करे। साथ ही कहा, ''याद रखें, हम गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी नहीं थे और राजद को भी अपने प्रदर्शन पर सावधानी से विचार करना होगा।''
थरूर ने कहा कि बिहार जैसे जनादेश में पार्टी के प्रदर्शन की समग्रता से जांच महत्वपूर्ण है। चुनाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं। जाहिर है जनता का मूड भी मायने रखता है। संगठन की ताकत और कमजोरियों पर सवाल हैं। संदेश देने का सवाल है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गौर करना होगा।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता हसन का आरोप, पार्टी नेतृत्व को कमजोर कर रहे थरूर
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एमएम हसन ने शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पर तीखा हमला बोला और उन पर बार-बार पार्टी नेतृत्व को कमजोर करने का आरोप लगाया।
नेहरू सेंटर द्वारा आयोजित नेहरू पुरस्कार वितरण समारोह में हसन ने कहा कि थरूर का राजनीतिक उत्थान केवल नेहरू परिवार की उदारता और विश्वास के कारण ही संभव हुआ, फिर भी उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य रहते हुए उन्हें नीचा दिखाया। अगर उनमें थोड़ी भी शालीनता होती, तो ऐसे बयान देने से पहले वह कार्यसमिति से इस्तीफा दे देते।
थरूर की आलोचना करते हुए हसन ने कहा, उन्होंने देश या समाज के लिए एक बूंद भी पसीना नहीं बहाया। उन्होंने थरूर पर वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस नेताओं का नकारात्मक चित्रण करने का आरोप भी लगाया। हसन की यह टिप्पणी उन पूर्व घटनाओं की पृष्ठभूमि में आई है, जिनमें थरूर की टिप्पणियों से पार्टी में असंतोष भड़क गया था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
