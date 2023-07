मणिपुर के वायरल वीडियो के समय पर असम के CM ने उठाया सवाल, कहा- संसद सत्र से पहले इसे जारी करना राजनीति

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मणिपुर में दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के वायरल वीडियो के जारी होने के समय पर सवाल उठाया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले इसे जारी करना राजनीति है। उन्होंने कहा कि इस घटना के संबंध में यह मामला बहुत पहले ही दर्ज किया गया था इसका वीडियो उपलब्ध था।

मणिपुर के वायरल वीडियो के समय पर असम के CM ने उठाया सवाल। फाइल फोटो।

