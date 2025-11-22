Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BJP का 'असम प्लान' तैयार, CM हिमंत बिस्व सरमा ने की बड़ी घोषणा; 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगा NDA

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:48 PM (IST)

    असम बीजेपी ने 2026 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 103 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विकास मॉडल पर भरोसा जताया है और कहा कि सरकार पोलिगैमी और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि छह समुदायों को जनजातीय दर्जा देने पर भी सरकार विचार करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    BJP का असम प्लान तैयार CM हिमंत बिस्व सरमा ने की बड़ी घोषणा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम बीजेपी की कोर कमेटी ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि पार्टी 2026 विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। कोर कमेटी ने 103 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने कहा कि चुनाव का मुख्य फोकस राज्य का समग्र विकास और बीजेपी की वैचारिक नीतियां होंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बैठक के बाद कहा कि बीजेपी का विकास मॉडल मजबूत है और इसी आधार पर पार्टी आराम से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीत के बाद अब असम में भी फिर जीत मिलने का भरोसा है।

    103 सीटों पर NDA की जीत का दावा

    सीएम सरमा ने कहा कि एनडीए 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन बीजेपी को पता है कि उसकी सीमाएं क्या हैं और वे बढ़ा-चढ़ाकर दावा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, "हमारे फुटप्रिंट्स 103 सीटों पर होंगे, लेकिन यह नहीं कह रहे कि सभी सीटें जीतेंगे।"

    सरमा ने यह भी कहा कि असमिया मुसलमान बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन पार्टी ‘मिया’ समुदाय से (बंगाली-भाषी मुसलमानों के लिए प्रयुक्त शब्द) वोट की उम्मीद नहीं करती। उन्होंने कहा, "अगर वोट देंगे तो अच्छा है पर उम्मीद नहीं रखते।"

    कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर सख्ती का संकेत

    सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार पोलिगैमी, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर कड़ा कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार सरकारी जमीन, जंगल, PGR-VGR, ट्राइबल बेल्ट और सत्रा की जमीन पर बैठे बांग्ला-भाषी मुस्लिम अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरमा ने कहा कि छह समुदायों को जनजातीय (ST) दर्जा देने पर सरकार विधानसभा के अगले सत्र में एक न्यायसंगत फैसला लाने की कोशिश करेगी।

    मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पार्टी को फिलहाल कोई राजनीतिक चुनौती नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर समुदाय के लोग शामिल हैं और सभी समुदायों के समर्थन के कारण ही पार्टी इतना बड़ा संगठन बन सकी है।

    कौन-कौन रहा बैठक में मौजूद?

    कोर कमेटी की बैठक में बीएलसंतोष, दिलीप साइकिया, सरबानंद सोनोवाल, कामाख्या तासा, हरीश द्विवेदी, रवींद्र राजू और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके पहले सीएम ने 126 विधानसभा क्षेत्रों के नए नियुक्त समन्वयकों और प्रभारी नेताओं की बैठक का समापन सत्र भी संबोधित किया।