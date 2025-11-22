BJP का 'असम प्लान' तैयार, CM हिमंत बिस्व सरमा ने की बड़ी घोषणा; 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगा NDA

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम बीजेपी की कोर कमेटी ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि पार्टी 2026 विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। कोर कमेटी ने 103 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने कहा कि चुनाव का मुख्य फोकस राज्य का समग्र विकास और बीजेपी की वैचारिक नीतियां होंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बैठक के बाद कहा कि बीजेपी का विकास मॉडल मजबूत है और इसी आधार पर पार्टी आराम से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीत के बाद अब असम में भी फिर जीत मिलने का भरोसा है।

103 सीटों पर NDA की जीत का दावा सीएम सरमा ने कहा कि एनडीए 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन बीजेपी को पता है कि उसकी सीमाएं क्या हैं और वे बढ़ा-चढ़ाकर दावा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, "हमारे फुटप्रिंट्स 103 सीटों पर होंगे, लेकिन यह नहीं कह रहे कि सभी सीटें जीतेंगे।"

सरमा ने यह भी कहा कि असमिया मुसलमान बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन पार्टी ‘मिया’ समुदाय से (बंगाली-भाषी मुसलमानों के लिए प्रयुक्त शब्द) वोट की उम्मीद नहीं करती। उन्होंने कहा, "अगर वोट देंगे तो अच्छा है पर उम्मीद नहीं रखते।"

कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर सख्ती का संकेत सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार पोलिगैमी, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर कड़ा कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार सरकारी जमीन, जंगल, PGR-VGR, ट्राइबल बेल्ट और सत्रा की जमीन पर बैठे बांग्ला-भाषी मुस्लिम अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरमा ने कहा कि छह समुदायों को जनजातीय (ST) दर्जा देने पर सरकार विधानसभा के अगले सत्र में एक न्यायसंगत फैसला लाने की कोशिश करेगी।