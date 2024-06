'यह सब आपकी निगरानी में...' दिल्ली में औवेसी के घर पर फेंकी गई स्याही, AIMIM चीफ ने गुस्से में इन दो नेताओं पर साधा निशाना

ओवैसी ने आगे कहा," सांसद ने कहा कि मेरे घर को निशाना बनाने वाले दो कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता। सावरकर-प्रकार की यह कायरतापूर्ण हरकत बंद करो और मेरा सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ। स्याही फेंकने या पत्थरबाजी करने के बाद भाग मत जाना।

#WATCH | AIMIM MP Asaduddin Owaisi tweets, "Some “unknown miscreants” vandalised my house with black ink today. I have now lost count the number of times my Delhi residence has targeted. When I asked Delhi Police officials how this was happening right under their nose, they… pic.twitter.com/J8gUQP5XgU— ANI (@ANI) June 27, 2024