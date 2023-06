'राहुल कोई शांति के मसीहा नहीं', FIR के एक दिन बाद अब अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता के मणिपुर दौरे पर कसा तंज

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Rahul Gandhi Manipur Visit भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय पर बीते दिन राहुल गांधी पर किए एक पोस्ट को लेकर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के एक दिन बाद मालवीय ने फिर से राहुल पर हमला बोला है।

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने इंफाल पहुंचे हैं, जिसे लेकर भाजपा नेता ने तंज कसा है।

अमित मालवीय ने अपने खिलाफ एफआईआर के बावजूद राहुल गांधी और उनके मणिपुर दौरे पर निशाना साधने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी शांति के मसीहा नहीं बल्कि सिर्फ एक राजनीतिक मसीहा हैं। वो अवसरवादी हैं जो "मामले को उबलता रखना" चाहते हैं।

भाजपा नेता ने एक ट्वीट में राहुल गांधी से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी तो राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। मालवीय ने कहा कि गांधी का दौरा उनके 'अपने स्वार्थी राजनीतिक एजेंडे' से पैदा हुआ है।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi reaches Imphal, Manipur.



He is on a two-day visit to the state and will visit relief camps and interact with civil society representatives in Imphal and Churachandpur during his visit. pic.twitter.com/Ov5YwHTOFH— ANI (@ANI) June 29, 2023