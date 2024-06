'ये शर्मनाक है... सनातन का अपमान करना ही सपा का एजेंडा', अखिलेश ने अयोध्या के सांसद को ऐसा क्या कहा जो भड़की भाजपा

इसी बीच अखिलेश ने कहा कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद रक्षा सेवक तो है ही वो अयोध्या के राजा हैं। अखिलेश के इस बयान पर अब भाजपा ने एतराज जताया है।

अखिलेश के बयान पर भाजपा ने एतराज जताया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सपा के सिर पर अहंकार सवार हो गया है, तभी वो ऐसी बातें कर रही है। पूनावाला ने कहा कि अयोध्या के सांसद को "अयोध्या का राजा" कहना शर्मनाक है, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु श्री राम के लिए ही उपयोग होता है।

Arrogance has got to the head of SP



Calling MP of Ayodhya as “Raja of Ayodhya” which is only meant for Prabhu Shri Ram !



Shameful behaviour ! After constantly insulting Sanatan and Hindu Dharm & Ram Charitmanas now this pic.twitter.com/fDdbO4zstY— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) June 27, 2024