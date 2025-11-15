बिहार में तेजस्वी एंड कंपनी का क्लीन स्वीप, पीएम मोदी का अगला लक्ष्य- 'ममता बनर्जी का बंगाल'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में एनडीए ने अपने जातीय गणित और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अप्रत्याशित समर्थन की लहर के दम पर भारी जीत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी है। इस जीत ने विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, और तेजस्वी यादव की राजद को 2020 की आधी से भी कम सीटें मिली हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में भारी जीत ने तूफान ला दिया है सत्तारूढ़ एनडीए ने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 202 सीटें जीतकर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है । विपक्षी महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिल सकीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिहार में भारी जीत ने तूफान ला दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने 'MY' का तुष्टिकरण फार्मूला बनाया था, लेकिन इस जीत ने महिला और युवा के नए 'MY' संयोजन ने पासा पलट दिया।

बंगाल से भी जंगल राज को हटाएंगे- पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है... बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। बंगाल से भी जंगल राज को हटाएंगे।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं बंगाल के भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूं। अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी.' पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पीएम मोदी की नजर बंगाल पर प्रधानमंत्री ने आगे कहाकि बिहार की जीत ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी है। और हां जैसे गंगा बिहार से बंगाल की ओर बहती है, वैसे ही बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

पीएम मोदी के जंगलराज वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार पार्टी ने कहा कि न सिर्फ यह दावा 'भ्रम' है, बल्कि साल 2026 का चुनाव ममता बनर्जी को चौथी बार सत्ता में पहुंचाएगा। इसके साथ कहा कि ममता बनर्जी ही आइएनडीआइए गठबंधन की सबसे मजबूत नेता हैं और उन्हें राष्ट्रीय ‘चेहरा’ बनाया जाना चाहिए।

टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे गंगा बिहार से बंगाल की ओर बहती है, वैसे ही भाजपा की जीत भी पहुंचेगी। कुणाल घोष ने इसे राजनीतिक रसायन का गलत आकलन बताया।