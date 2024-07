Maharashtra Election: विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को झटका, चार नेताओं ने छोड़ी पार्टी; शरद पवार के साथ बजाएंगे 'तुरहा'

एएनआई, मुंबई। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से चार बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। माना जा रहा है कि चारों बड़े नेता इस हफ्ते के अंत में शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो सकते हैं।

अजित पवार की अगुआई वाली एनसीपी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद मंगलवार को एनसीपी की पिंपरी-चिंचवाड़ यूनिट के प्रमुख अजित गव्हाणे ने कहा, 'मैंने कल इस्तीफा दे दिया, आज हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र के सभी पूर्व पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद हम अपनी आगामी रणनीति तय करेंगे।

#WATCH | A day after resigning from Ajit Pawar-led NCP, Ajit Gavhane who was the NCP’s Pimpri-Chinchwad unit chief, says, "I resigned yesterday, today we will have a meeting with all ex-corporators of another Vidhan Sabha constituency. We will then decide on our upcoming… pic.twitter.com/JG0hKp359t