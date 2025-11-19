World Boxing Cup: जस्मीन ने कजाकिस्तान को 5-0 से रौंदकर फाइनल में जगह बनाई

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे दिन के सेमीफाइनल में भारत की स्टार मुक्केबाज जस्मीन लैम्बोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। जस्मीन की अगुवाई में भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को 5-0 के एकतरफा अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया।

ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में चल रहे इस टूर्नामेंट में जस्मीन ने अपनी वर्ग में शानदार जीत दर्ज की और पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा। भारतीय मुक्केबाजों ने हर बाउट में तकनीकी और रणनीतिक श्रेष्ठता दिखाते हुए कजाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया।