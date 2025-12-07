विनेश के दावे को डब्ल्यूएफआई ने किया खारिज, निर्मला को राष्ट्रीय ट्रायल्स में मौका न देने का लगाया था आरोप
महासंघ ने साफ किया है कि बूरा हरियाणा पुलिस के बैनर तले मुकाबला करना चाहती थीं, जो फेडरेशन से जुड़ा नहीं है। इसलिए ऐसे हालात में उन्हें स्टेट चैंपियनश ...और पढ़ें
नई दिल्ली, आईएनएस। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएएफआइ) ने हाल ही में हुए राष्ट्रीय ट्रायल्स के दौरान पहलवान निर्मला बूरा के साथ गलत बर्ताव के ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट के आरोप को खारिज कर दिया है।
महासंघ ने साफ किया है कि बूरा हरियाणा पुलिस के बैनर तले मुकाबला करना चाहती थीं, जो फेडरेशन से जुड़ा नहीं है, इसलिए ऐसे हालात में उन्हें स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती थी।
निर्मला का किया था सर्मथन
हरियाणा विधानसभा में जुलाना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली विनेश ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर निर्मला के समर्थन में कहा था कि निर्मला को राष्ट्रीय ट्रायल्स में हिस्सा लेने का मौका न देना गलत था। उन्होंने कहा कि निर्मला बूरा हरियाणा की एक बहुत सम्मानित और होनहार एथलीट हैं।
गलत बर्ताव का लगाया आरोप
ट्रायल्स के दौरान उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया गया। उन्हें हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देने के पीछे कोई कारण भी नहीं बताया गया। इस पर डब्ल्यूएफआइ के एक अधिकारी ने कहा कि निर्मला बूरा के बारे में मेरा सवाल यह है क्या उन्होंने जिला स्तर पर हिस्सा लिया था? अगर नहीं, तो हम उन बच्चों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विनेश बिना वजह फेडरेशन को इस मामले में घसीट रही। यह हरियाणा राज्य का मामला है। फिर भी, हमने राज्य निकाय से मामले की जांच करने और एक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।