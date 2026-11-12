ISSF World Championship: विवान कपूर ने सिल्वर मेडल जीत रचा इतिहास, 2028 ओलिंपिक का कोटा किया हासिल

प्रेट्र, दोहा। भारत के विवान कपूर गुरुवार को आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुष ट्रैप स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल करने से बेहद करीब से चूक गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हालांकि इस उपलब्धि से उन्होंने 2028 लास एंजिलिस ओलिंपिक के लिए भारत का एक कोटा भी पक्का कर दिया।

जयपुर के 24 वर्षीय निशानेबाज विवान शानदार फार्म में थे और ऐसा लग रहा था कि वह पुरुष ट्रैप में विश्व खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। उनसे पहले मानवजीत सिंह संधू ने 2006 में क्रोएशिया के जगरेब में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल की थी। हालांकि शूटऑफ में विवान एक क्ले बर्ड पर निशाना लगाने से चूक गए और कुवैत के अब्दुलरहमान अलफैहान ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।