विनेश ने कहा, ''यह मेरा मानना है। जब तक साक्षी, विनेश और बजरंग जिंदा है, यह लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती। जिन्हें जीतना है, उन्हें कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। उन्हें हमेशा मैदान पर डटकर लड़ना चाहिए। हम आगे की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं।''

#WATCH | On Sakshi Malik's statement "People close to Vinesh and Bajrang started filling their minds with greed", Congress MLA, Vinesh Phogat says, "...Greed for what? You should ask her (Sakshi Malik). If speaking for the sisters is greed, I have this greed and this is good. If… pic.twitter.com/YM3XnVCryx