'किसके लिए रेसलिंग जारी रखूं?' Vinesh Phogat का पीटी उषा पर फूटा गुस्सा; IOA अध्यक्ष पर पर भी बोला हमला

इसके अलावा विनेश ने कहा कि आज आप हॉस्पिटल के बेड पर होते हैं, तो आपको नहीं पता रहता बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। आप अपनी लाइफ के सबसे खराब पल से गुजर रहे होते हैं। उस वक्त आप ये दिखाते है कि आप मेर साथ है और आप बिना बताए फोटो खींच रहे हो, फिर सोशल मीडिया पर डाल के बोल रहे हो कि हम साथ खड़े है। ऐसे कोई सपोर्ट नहीं होता।

BIG EXPOSE BY VINESH PHOGAT

When Vinesh Phogat was in the hospital after disqualification, PT Usha gone there just to click a picture with her.

PT Usha clicked a picture of Vinesh without her permission to post it on Social Media and left from there without saying anything.