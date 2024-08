'मेडल 15-15 रुपये में खरीद लेना', Vinesh Phogat की अर्जी खारिज होने पर Bajrang Punia समेत फैंस ने जताई नाराजगी

वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि विनेश फोगाट अपनों की साजिश का शिकार हुई। जब सेमीफाइनल में 50 किलो वजन के साथ विनेश ने कुश्ती जीती थी तो आखिर सिल्वर मेडल क्यों नहीं मिला? भले ही IOA और BJP इस फैसले से खुश हों, देश दुखी है और विनेश फोगाट के साथ है।

VIDEO | "It is very unfortunate and shocking. We were hoping that the decision will come in our favour," says national wrestling coach Virendra Dahiya on CAS rejecting wrestler Vinesh Phogat's plea to be awarded a joint silver medal at the Paris Olympics. pic.twitter.com/z1uddbnshA— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2024