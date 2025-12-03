विक्रमादित्य चौफला ने जीता इंडियन रैकेटलन ओपन खिताब, फाइनल में हमवतन को दी पटखनी
भारतीय कप्तान विक्रमादित्य चौफला ने विलिंगडन इंडियन रैकेटलन ओपन खिताब जीता। चौफला ने बी कैटेगरी के फाइनल में हमवतन अनिमेश केजरीवाल को 21–18, 21–10, ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कप्तान विक्रमादित्य चौफला ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विलिंगडन इंडियन रैकेटलन ओपन खिताब जीता। विभिन्न वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मेडल जीतने वाले चौफला ने बी कैटेगरी के फाइनल में हमवतन अनिमेश केजरीवाल को मात दी।
फाइनल में चौफला के पक्ष में 21–18, 21–10, 10–21, 19–18 स्कोर रहा। इससे पहले चौफला ने सेमीफाइनल में रूसी दिग्गज दमित्रि डुबोवेंको को मात दी थी। भारतीय रैकेटलन खिलाड़ी ने डुबोवेंको को 9–21, 21–16, 21–16, 21–17 के अंतर से मात दी थी।
रैकेटलन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जिसमें प्रतिस्पर्धियों को चार रैकेट स्पोर्ट्स खेलने की जरुरत होती है। यह खेल हैं टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वाश। यह टूर्नामेंट - एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर वर्ल्ड टूर इवेंट - वर्ल्ड टूर फाइनल्स के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया के शीर्ष आठ पुरुष और महिलाएं शामिल थीं।
अजय भंडारे और निखिल भंडारे के मार्गदर्शन के साथ इस चैंपियनशिप का आयोजन विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब ने किया था। इस आयोजन के दूसरे संस्करण की सफलता में RISA के अध्यक्ष के.के. चीमा (भारत में खेल की शासी संस्था) और FIR प्रमुख डंकन स्टाहल (खेल की विश्व संस्था) का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।