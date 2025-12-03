स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय कप्‍तान विक्रमादित्‍य चौफला ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विलिंगडन इंडियन रैकेटलन ओपन खिताब जीता। विभिन्‍न वर्ल्‍ड चैंपियनशिप्‍स मेडल जीतने वाले चौफला ने बी कैटेगरी के फाइनल में हमवतन अन‍िमेश केजरीवाल को मात दी। फाइनल में चौफला के पक्ष में 21–18, 21–10, 10–21, 19–18 स्‍कोर रहा। इससे पहले चौफला ने सेमीफाइनल में रूसी दिग्‍गज दमित्रि डुबोवेंको को मात दी थी। भारतीय रैकेटलन खिलाड़ी ने डुबोवेंको को 9–21, 21–16, 21–16, 21–17 के अंतर से मात दी थी।

रैकेटलन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जिसमें प्रतिस्‍पर्धियों को चार रैकेट स्‍पोर्ट्स खेलने की जरुरत होती है। यह खेल हैं टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस और स्‍क्‍वाश। यह टूर्नामेंट - एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर वर्ल्ड टूर इवेंट - वर्ल्ड टूर फाइनल्स के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया के शीर्ष आठ पुरुष और महिलाएं शामिल थीं।