वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में 41 हजार धावकों ने लगाई दौड़, केन्या के चार्ल्स मटाटा ने तोड़ा कोर्स रिकार्ड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में रविवार सुबह वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें संस्करण में दौड़ का उत्सव देखने को मिला। 41 हजार से अधिक धावकों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें 10 हजार से ज्यादा महिलाएं शामिल रहीं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेट दिल्ली रन को हरी झंडी दिखाई। वहीं, केन्या के चार्ल्स मटाटा ने पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय एलीट रेस जीतने के साथ कोर्स रिकार्ड भी तोड़ दिया।

मटाटा ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

प्रोकैम इंटरनेशनल की ओर से आयोजित विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेबल की इस प्रतियोगिता में मटाटा ने 58 मिनट 52 सेकंड में दौड़ पूरी की। उन्होंने पिछले रिकार्ड को एक सेकंड से पीछे छोड़ दिया।

केन्या के सैमवेल न्यामाई मेलू 59 मिनट 24 सेकंड के साथ दूसरे और स्टैनली वाइथाका म्बुरू 59 मिनट 33 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिलाओं की अंतरराष्ट्रीय एलीट रेस में इथियोपिया की वुडिनेश अलेमु केनेनी ने 1:06:35 घंटे के समय के साथ खिताब जीता।