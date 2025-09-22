महान फर्राटा धावक उसैन बोल्‍ट अगले महीने की एक तारीख को प्रदर्शनी फुटबॉल मैच के लिए भारत आएंगे। बोल्‍ट इस दौरान एक-एक हाफ दो टीमों बेंगलुरु एफसी और मुंबई‍ सिटी एफसी के लिए खेलेंगे। बोल्‍ट को फुटबॉल मैच में महान फुटबॉल खिलाड़‍ियों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अन्‍य जाने माने लोगों का साथ मिलेगा। फैंस को अगर यह मुकाबला देखना है तो उन्‍हें टिकट खरीदने होंगे।

