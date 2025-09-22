8 ओलंपिक गोल्ड विजेता Usain Bolt अगले महीने भारत आएंगे, फुटबॉल में बिखेरेंगे अपना जलवा
महान फर्राटा धावक उसैन बोल्ट अगले महीने की एक तारीख को प्रदर्शनी फुटबॉल मैच के लिए भारत आएंगे। बोल्ट इस दौरान एक-एक हाफ दो टीमों बेंगलुरु एफसी और मुंबई सिटी एफसी के लिए खेलेंगे। बोल्ट को फुटबॉल मैच में महान फुटबॉल खिलाड़ियों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अन्य जाने माने लोगों का साथ मिलेगा। फैंस को अगर यह मुकाबला देखना है तो उन्हें टिकट खरीदने होंगे।
प्रेट्र, मुंबई। महान फर्राटा धावक उसैन बोल्ट एक अक्टूबर को एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच के लिए भारत आएंगे। आठ ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता महानतम खिलाड़ियों में से एक बोल्ट महान फुटबॉल खिलाड़ियों, बालीवुड हस्तियों और अन्य जाने माने लोगों के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे।
बोल्ट बेंगलुरू एफसी और मुंबई सिटी एफसी दोनों के लिए एक एक हाफ खेलेंगे। वह 30 सितंबर से शुरू हो रहे प्यूमा के दो दिवसीय जश्न के सिलसिले में यहां आ रहे हैं। इस मैच के लिए टिकट खरीदने होंगे।
प्यूमा भारत के प्रबंध निदेशक कार्तिक बालागोपालन ने कहा कि हमारा मानना है कि खेलों में समुदायों को प्रेरित करने और एकजुट करने की ताकत है।
फुटबॉल भारतीय युवाओं में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है और उसेन बोल्ट को यहां फुटबॉल खेलने के लिए बुलाकर हम इसका जश्न मनाना चाहते हैं।
