स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। UFC और WWE, दोनों ही संस्थाओं का फाइटर्स को सैलरी देने का तरीका अलग है। एक ओर यूएफसी में फाइटर्स को हर एक फाइट के बाद सैलरी मिलती है। वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में एथलीट्स को सलाना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं।

यूएफसी, जिसे अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप कहते हैं। यहां पर लड़ाई असली होती है। वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई, जिसका मतलब है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, यहां पर फाइट स्क्रिप्ट के हिसाब से होती है और पहले से ही मैच का नतीजा तय होता है।

इसके बावजूद यूएफसी अपने फाइटर्स को ज्यादा सैलरी नहीं देता है। वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में शुरूआती फाइटर्स को भी लड़ाई के अच्छे-खासे पैसे मिल जाते हैं। यूएफसी फाइटर्स की कमाई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएफसी में नए फाइटर्स को 10 से 12 हजार (लगभग 12 लाख रूपये) यूएस डॉलर मिलते हैं। इसके अलावा, जो फाइटर अपना मुकाबला जीत लेता है, उसकी सैलरी दोगुनी हो जाती है। यूएफसी में चैंपियन बनने के बाद फाइटर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। चैंपियन फाइटर को एक फाइट के कम से कम 5 लाख डॉलर मिलते हैं। साथ ही वो यूएफसी के साथ निगोसिएट करके एक मिलियन या उससे ज्यादा कमा सकता है।