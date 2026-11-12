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Usman Nurmagomedov ने होटल लॉबी में Merab Dvalishvili पर किया हमला, जमकर चले लात-घूसे; Video

By Priyanshu Tiwari Edited By: Priyanshu Tiwari
Published: Thu, 12 Nov 2026 05:47 PM (IST)

उस्मान नर्मागोमेदोव ने अबु धाबी में मेराब द्वालिशविली पर अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों के टीमों के बीच ...और पढ़ें

मेराब उस्मान के बीच हुई झड़प

मेराब उस्मान के बीच हुई झड़प

HighLights

  1. उस्मान नर्मागोमेदोव ने किया मेराब द्वालिशविली पर हमला

  2. अबु धाबी के एक होटल में हुई झड़प

  3. उस्मान-मेराब की झड़प में हुई लात घुसों की बरसात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यूएफसी (UFC) के पूर्व बैंटमवेट चैंपियन मेराब द्वालिशविली पर पीएफएल के लाइटवेट चैंपियन उस्मान नर्मागोमेदोव ने अबु धाबी के एक होटल में बुधवार को अचानक हमला कर दिया (Merab-Usman Fight, जिसके बाद उस्मान की टीम और मेराब के बीच भयंकर लड़ाई हुई।

उस्मान और मेराब के बीच की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेराब इस समय शनिवार को रियल अमेरिकन फ्रीस्टाइल इवेंट में भाग लेने अबु धाबी पहुंचे थे। इसी बीच उस्मान ने मेराब पर हमला कर दिया।

उस्मान ने मेराब पर किया हमला

उस्मान की टीम और मेराब और उनके दोस्त के साथ हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उस्मान पीछे से आते हैं और मेराब के चेहरे पर थप्पड़ जड़ देते हैं।

उस्मान के थप्पड़ जड़ने के बाद उनकी टीम के सदस्यों ने भी मेराब और उनके दोस्त पर हमला किया। इस दौरान जमकर लात घूसों की बरसात हुई। फाइट में कम से कम दोनों टीमों को मिलाकर छह लोग शामिल था।

बाद में मेराब ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें देखा गया कि उनका पूरा चेहरा खून से लथ-पथ हो गया। मेराब ने आरोप लगाया कि वो जब इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन पर और उनके दोस्त पर हमला किया गया।

 

 

उस्मान के भाई से लड़ चुके हैं मेराब

मेराब यूएफसी में पहले उस्मान के भाई उमर नर्मागोमेदोव से लड़ चुके हैं, जहां उन्होंने एकतरफा जीत हासिल की थी। उन्होंने उमर को उनके प्रोफेशनल करियर की पहली हार दी थी।

इसके बाद उमर की टीम ने लगातार फिर से फाइट की मांग की थी। मगर दोनों के बीच दोबारा फाइट नहीं हुई। मेराब हाल ही में पीटर यान से बैंटमवेट बेल्ट के लिए लड़े थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब वो आरएएफ इवेंट में मार्लोन मोराएस से रेसलिंग मैच में लड़ते हुए दिखाई देंगे।

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