UFC में नॉकआउट और टेक्निकल नॉकआउट में क्या अंतर है? दोनों में खिलाड़ी होते हैं चित, मगर ये बात बनाती है अलग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के ऑक्टागन में जब दो फाइटर आमने-सामने उतरते हैं तो, हर सेकेंड में किसी न किसी के चित होने का खतरा बना रहता है। ऑक्टागन में कोई फाइटर चित हो जाता है तो फैसला होता है- नॉकआउट (KO) या टेक्निकल नॉकआउट (TKO)।

नॉकआउट और टेक्निकल नॉकआउट पहली बार देखने में एक जैसा लगता है। मगर इन दोनों फैसलों में जमीन-आसमान का फर्क होता है। एक में फाइटर होश खो बैठता है तो दूसरे में रेफरी की सूझबूझ फाइटर्स को ज्यादा चोट लगने से बचाती है।

नॉकआउट और टेक्निकल नॉकआउट में अंतर नॉकआउट (KO)- जब कोई फाइटर विरोधी एथलीट के किसी प्रहार जैसे- किक या पंच से पूरी तरह बेहोश हो जाता है या फिर जमीन पर गिरकर उठने लायक नहीं होता है। इस परिस्थिति को नॉकआउट में काउंट किया जाता है।