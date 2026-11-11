UFC में सबसे ज्यादा बार टाइटल का बचाव करने वाले टॉप-5 फाइटर, इस दिग्गज ने लगातार 11 बार किया अपना बेल्ट डिफेंड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के इतिहास में सबसे ज्यादा बार टाइटल डिफेंड करने का रिकॉर्ड अमेरिका के जॉन जोन्स (Jon Jones) के नाम है। मगर जब लगातार सबसे ज्यादा बार खिताब बचाने की बात आती है तो, डिमिट्रियस जॉन्सन सबसे आगे हैं।

जॉन जोन्स ने अपने करियर में कुल 12 बार अपना टाइटल डिफेंड किया है, जिसमें से 11 बार उन्होंने लाइट हैवीवेट, वहीं एक बार हैवीवेट कटेगरी में खिताब को बचाया है। यूएफसी में सबसे ज्यादा बार टाइटल डिफेंड करने वाले फाइटर 1- जॉन जोन्स- यूएफसी इतिहास के सबसे महान फाइटर्स में गिने जाने वाले जॉन जोन्स इस लिस्ट में 12 बार टाइटल का बचाव करने के साथ नंबर-1 पर काबिज हो गए हैं।

जोन्स ने साल 2011 से 2025 तक 12 बार टाइटल का बचाव किया। इससे पहले डिमिट्रियस जॉन्सन के साथ लिस्ट में बराबरी पर थे। मगर पिछले साल हैवीवेट मुकाबले में स्टीपे मियोचिच को हराकर उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।