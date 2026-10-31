UFC में कौन-कौन से हमले करना मना है? फाइटर की एक गलती और गंवाना पड़ जाता है मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यूएफसी (UFC फाइट में फाइटर्स अलग-अलग तरह के स्किल्स और मूव का इस्तेमाल कर विरोधियों को नॉकआउट या हराने की कोशिश करते हैं। मगर फाइट के दौरान कुछ ऐसे भी मूव्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

कई बार फाइटर्स जानबूझकर या फिर अंजाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अंक गंवाने पड़ते हैं। कभी-कभी वही हार की वजह बन जाती है। UFC के इलीगल मूव्स 1- आंखों में उंगली डालना यूएफसी में विरोधी फाइटर की आंखों में उंगली डालना या आंखों पर जानबूझकर हमला करना प्रतिबंधित है। साथ ही चेहरे की तरफ उंगलियां करके फाइट करना भी फाउल माना जाता है। इसके लिए रेफरी फाइटर को वॉर्निंग देते हैं। अगर फाइटर बार-बार वही गलती करता है तो, रेफरी उसके अंक काट लेता है, जो बाद में उसके हार का एक कारण बन जाती है। 2- प्राइवेट पार्ट पर हमला



यूएफसी में विरोधी फाइटर के प्राइवेट पार्ट पर पंच, किक या घुटने से जानबूझकर वार करना मना है। गलती से ऐसा होने पर रेफरी मुकाबला रोककर फाइटर को संभलने का समय दे सकता है। 3- सिर के पीछे और रीढ़ पर वार यूएफसी में सिर के पीछे और रीढ़ की हड्डी पर वार करना पूरी तरह मना है। हालांकि, सिर के पीछे के सभी हिस्सों पर वो लागू नहीं होता। उसके लिए कुछ और भी मुश्किल नियम हैं। मगर आप फाइटर्स की रीढ़ की हड्डी पर वार नहीं कर सकते। ऐसा करने पर रेफरी आपके अंक काट सकता है।