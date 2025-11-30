Syed Modi Tournament: त्रीसा-गायत्री की जोड़ी ने जीता खिताब,श्रीकांत का खिताबी सूखा बरकरार
सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत को महिला सिंगल्स के बाद पुरुष सिंगल्स में भी निराश हाथ लगी है। किदाम्बी श्रीकांत को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ उनका खिताबी सूखा बरकरार है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ: गत चैंपियन त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने रविवार को सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट में जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे को तीन गेम में हराकर महिला डबल्स का खिताब बरकरार रखा। लेकिन किदांबी श्रीकांत का खिताब का आठ साल का इंतजार खत्म करने का सपना टूट गया।
त्रीसा और गायत्री की शीर्ष वरीय भारतीय जोड़ी ने एक गेम से पिछड़ने के बाद आक्रामक खेल दिखाया और दुनिया की 35वें नंबर की जापानी जोड़ी को एक घंटे 16 मिनट तक चले रोमांचक फाइनल में 17-21, 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। कंधे की चोट के बाद गायत्री के पांच महीने के ब्रेक से लौटने के बाद भारतीय जोड़ी सिर्फ अपना दूसरा टूर्नामेंट खेल रही थी।
श्रीकांत ने किया निराश
वहीं, पूर्व चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप 2021 के रजत पदक विजेता श्रीकांत को हांगकांग के दुनिया के 59वें नंबर के खिलाड़ी जेसन गुनावन के विरुद्ध 67 मिनट में 16-21 21-8 20-22 से हार का सामना करना पड़ा। इस 32 वर्षीय अनुभवी भारतीय खिलाड़ी ने अपना पिछला खिताब 2017 में फ्रेंच ओपन में जीता था। वह इस साल मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में भी फाइनल में पहुंचे थे लेकिन वहां भी उन्हें उप विजेता बनकर संतोष करना पड़ा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।