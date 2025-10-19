नई दिल्ली, जेएनएन। इंग्लिश गोल्फर टॉमी फ्लीटवुड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राउंड के बीच में लगातार चार बर्डी लगाकर निर्णायक बढ़त हासिल की और दिल्ली गोल्फ क्लब में पहली डीपी व‌र्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप जीत ली। फ्लीटवुड दो शॉट की बढ़त के साथ 18वें ग्रीन पर उतरे और एक बर्डी चूकने पर भी दो शॉट से जीत हासिल कर ली। फ्लीटवुड का स्कोर 22 अंडर रहा, जबकि कीता नाकाजिमा ने 69 का कार्ड बनाया और 20 अंडर पर रहे।

डीपी व‌र्ल्ड के ब्रांड एंबेसडर फ्लीटवुड को डीपी व‌र्ल्ड के ग्रुप डिप्टी सीईओ और सीएफओ युवराज नारायण से विशेष रूप से तैयार की गई लोटस ट्रॉफी मिली। उन्होंने 5.98 करोड़ रूपये (680,000 डालर) जीते। शीर्ष भारतीय स्थानीय डीजीसी खिलाड़ी शिव कपूर (68) 9 अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त 32वें स्थान पर रहे। अन्य भारतीय ध्रुव श्योराण (72) 8 अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त 36वें स्थान पर रहे, जबकि अनिर्बान लाहिरी (71) और शुभांकर शर्मा (74) संयुक्त 56वें स्थान पर रहे।

आखिरी दिन बदली बाजी अभिनव लोहान (72) 1 अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त 63वें स्थान पर रहे। फ्लीटवुड ने अंतिम दिन तीसरे दौर के लीडर केइता नाकाजिमा से दो शॉट पीछे रहकर शुरुआत की और शुरुआती बर्डी के साथ अंतर कम किया। चौथे होल पर 14 फुट की बर्डी के साथ उनका स्कोर 16 अंडर हो गया और फिर पार-थ्री सातवें होल का फायदा उठाकर नए लीडर हिलियर से दो शॉट पीछे हो गए। आठवें होल पर टैप-इन बर्डी और नौवें होल पर आठ फुट की बर्डी के कारण फ्लीटवुड लीडर से सिर्फ एक शाट पीछे रह गए।

उन्होंने दसवें होल पर लगातार चार बर्डी लगाईं और हिलियर के साथ शीर्ष पर पहुंच गए। 14वें होल पर डबल बोगी के बाद अगले होल पर बोगी लगाने के बाद हिलियर लीडरबोर्ड में नीचे खिसक गए। फ्लीटवुड ने 14वें होल पर 12 फुट की बर्डी की बदौलत दो शाट की बढ़त बनाई और फिर 17वें होल पर एक और शाट लगाकर 22 अंडर पर पहुंच गए। 18वें होल पर दो शाट से आगे चल रहे फ्लीटवुड ने आखिरी होल पर एक और बर्डी का मौका दिया, लेकिन उन्हें आखिरी बार पार से ही संतोष करना पड़ा।