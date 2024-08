‘सुपरमैन’ की तरह स्टेडिम की छत से कूदे, फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर Tom Cruise ने US पहुंचाया ओलंपिक का झंड़ा-VIDEO

उनका होरी अंदाज देख सभी दर्शक काफी इंप्रेस हुए। मेजबान लॉस एंजिलिस को ओलंपिक ध्वज सौंपने के लिए टॉम मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्टेडियम से बाहर निकले। इस दौरान सभी दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

उन्होंने अपनी बाइक को चार्टर्ड फ्लाइट में रखा फिर हवा में डाइव लगाते हुए पैराशूट लैंडिंग के जरिए जमनी पर आए। इसके बाद मोटरसाइकिल पर फ्लैग को बांधकर वह एयरपोर्ट गए, जहां उन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़ी।

Mission is always possible with Tom Cruise 😎

From 🇫🇷 to 🇺🇸 in no time 😮‍💨#OlympicsOnJioCinema #OlympicsOnSports18 #JioCinemaSports pic.twitter.com/aRu8qPYDtk— JioCinema (@JioCinema) August 11, 2024