फरवरी 2026 में शुरू होगा थाईलैंड टेनिस मास्टर्स, हो गई तैयारी

जेएनएन, नई दिल्ली: 1926 में राजा प्रजाधिपोक द्वारा स्थापित लॉन टेनिस एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड जल्द ही अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फरवरी 2026 में थाईलैंड टेनिस मास्टर्स का आयोजन करने जा रहा है, जो नानथाबुरी के मुआंग थोंग थानी स्थित नेशनल टेनिस डेवलपमेंट सेंटर में खेला जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने जा रहे इस टेनिस टूर्नामेंट में दुनियाभर के पेशेवर खिलाड़ी थाई खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। रॉयल पैट्रोनाज के अंतर्गत आयोजित की गई प्रेस कान्फ्रेंस में इस आयोजन की घोषणा की गई।



कार्यक्रम के दौरान लॉन टेनिस एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड के कार्यकारी निदेशक कृताचाई नेयोचा, एलटीएटी की अंतरराष्ट्रीय संबंध अधिकारी नंनाफट नंतासुक तथा थाई राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी ओवेन थानापेट चांटा और मैंगपोर पावित सार्नलक्सुप मौजूद रहे। इसके अलावा सहयोगी संस्था रेड टैलेंट ग्रुप के चेयरमैन सचिन कुमार, प्रेसिडेंट पंकज तोमर और थाईलैंड टेनिस मास्टर्स से जुड़े अन्य गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए।