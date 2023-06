नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। एशियाई गेम्‍स 2018 के गोल्‍ड मेडलिस्‍ट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने सीनियर इंटर स्‍टेट एथलेटिक्‍स चैंपियनशिप्‍स 2023 में पुरुषों की शॉटपुट स्‍पर्धा में 21.77 मीटर की दूरी का थ्रो फेंककर राष्‍ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब के एथलीट ने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने सितंबर में चीन में होने वाले एशियाई गेम्‍स 2022 के लिए क्‍वालीफिकेशन मार्क को भी पार कर लिया है।

तेजिंदर पाल सिंह तूर का यह थ्रो इस साल टॉप-10 में शामिल हुआ, जो कि एशियाई रिकॉर्ड मार्क से काफी आगे है। तेजिंदर ने सीजन की शानदार शुरुआत करते हुए एशियाई इंडोर एथलेटिक्‍स चैंपियनशिप्‍स में गोल्‍ड मेडल जीता था। उन्‍होंने धीरे-धीरे प्रगति की और 20 मीटर मार्क तक पहुंचे व निरंतर वहां रहे। उन्‍होंने सही समय पर अपनी उपयोगिता साबित की और इंटर स्‍टेट एथलेटिक्‍स चैंपियनशिप्‍स में एशियाई गेम्‍स क्‍वालीफाइंग मार्क पार किया।

News Flash: Tejinder Pal Toor creates new Asian Record in Shotput 🔥🔥🔥

➡️ With attempt of 21.77m at the Inter State Championships, he broke his own earlier National record of 21.49m.

➡️ And yes, he has qualified for World Athletics Championships (mark: 21.40m) pic.twitter.com/FNnjGvKAaz— India_AllSports (@India_AllSports) June 19, 2023