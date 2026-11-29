जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत की सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में दोहरे खिताब जीतने की उम्मीदों को झटका लगा। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में गत चैंपियन त्रीसा जाली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी के साथ युवा खिलाड़ी तन्वी शर्मा को भी अपने मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।

महिला डबल्स के फाइनल में शीर्ष वरीय त्रीसा और गायत्री की जोड़ी एक गेम की बढ़त का फायदा नहीं उठा सकीं, जिससे उन्हें इंडोनेशिया की इस्याना स्याहिरा मेइदा और रिंजानी क्विनारा नास्तिन की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से 24-22, 12-21, 19-21 से हार मिली।

तन्वी शर्मा को सेमीफाइनल में मिली हार सेमीफाइनल में यूक्रेन की पोलिना बुहरोवा और येवेनिया कैंटेमिर को हराकर लगातार तीसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची भारतीय जोड़ी के अभियान का निराशाजनक अंत हुआ। इसके बाद महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में दूसरी वरीय तन्वी भी अच्छी शुरुआत को खिताबी जीत में नहीं बदल सकीं।