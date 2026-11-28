जागरण संवाददाता, लखनऊ। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर-300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला सिंगल्स में पिछले वर्ष की सेमीफाइनलिस्ट उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अंतिम-चार में जगह बनाई।

वहीं, महिला डबल्स में पिछली विजेता गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जाली की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। गोमतीनगर स्थित योनेक्स-सनराइज बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में आयोजित चैंपियनशिप के महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीय उन्नति हुड्डा ने हमवतन अनमोल खर्ब को 21-19, 15-21, 21-18 से हराया। एक घंटे 17 मिनट तक चले मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई।