Sultan Johor Cup, IND vs PAK: 2 गोल से पिछड़ने के बाद भारत ने पाकिस्तान से खेला ड्रॉ, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ

पीटीआई, जोहोर (मलेशिया) : भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को सुल्तान जोहोर कप के अपने ग्रुप चरण के तीसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 3-3 से डॉ खेला।

भारत ने रोमांचक मुकाबले में दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बढ़त बनाई लेकिन पाकिस्तान ने गोल करके अंक बराबर कर लिए। भारत को अब तक टूर्नामेंट में हार का सामना नहीं करना पड़ा है।

भारत के लिए अरिजीत सिंह हुंडल (43वें मिनट), सौरभ आनंद कुशवाहा (47वें मिनट), मनमीत सिंह (53वें मिनट) ने गोल दागे। पाकिस्तान के लिए हन्नान शाहिद (5वें मिनट) के अलावा सूफियान खान (39वें मिनट, 55वें मिनट) ने दो गोल किए।

खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ

हाल ही में क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की टीमों ने मैच या मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया था। चाहे पुरुष एशिया कप हो या महिला वनडे विश्व कप, लेकिन जोहोर कप में मुकाबले से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ भी मिलाया और मैच के बाद हाई फाइव भी किया। क्या हाकी इंडिया ने खिलाड़ियों को क्रिकेट टीमों की तरह हाथ नहीं मिलाने का संदेश नहीं दिया था।