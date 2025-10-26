Language
    सुजीत अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में, अन्य तीन पहलवान हारे

    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:46 PM (IST)

    भारत के शीर्ष मेंस 65 किग्रा पहलवान के रूप में अपनी पहचान बना चुके सुजीत कलकल ने रविवार को अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया लेकिन उनके तीन हमवतन पहलवान अपने-अपने वर्ग में हार गए। उन्होंने मोल्दोवा के फियोडोर चेवदारी (12-2) और पोलैंड के डोमीनिक जैकब (11-0) को हराया।

    सुजीत कलकल ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। फाइल फोटो

    नोवी साद (सर्बिया), प्रेट्र। भारत के शीर्ष मेंस 65 किग्रा पहलवान के रूप में अपनी पहचान बना चुके सुजीत कलकल ने रविवार को अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया लेकिन उनके तीन हमवतन पहलवान अपने-अपने वर्ग में हार गए। पिछले साल इसी चैंपियनशिप में कांस्य पदक और इस साल अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाले सुजीत ने अपने शुरुआती दो मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता से जीते।

    उन्होंने मोल्दोवा के फियोडोर चेवदारी (12-2) और पोलैंड के डोमीनिक जैकब (11-0) को हराया। वह क्वार्टर फाइनल में बशीर मागोमेदोव से पिछड़ रहे थे लेकिन अंतत: 4-2 से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंच गए जहां उनका सामना जापान के युतो निशियुची से होगा। शुभम (61 किग्रा) अपने प्रतिद्वंद्वी की चोट के कारण पहला मुकाबला जीतने के बाद अजरबेजान के जेहुन अल्लाहवरदियेव के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार गए।

    ईरानी खिलाड़ी को दी टक्कर

    आशीष (86 किग्रा) ने क्वालीफिकेशन दौर में 4-6 से हारने से पहले अपने ईरानी प्रतिद्वंद्वी अबोलफजल यासर रहमानी को कड़ी टक्कर दी। विक्की ने 97 किग्रा वर्ग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान के ओटाबेक नजीरबोव (10-0) को तकनीकी श्रेष्ठता से हराया। इसके बाद उन्होंने जॉर्जिया के मेराब सुलेमानिशविली को कड़ी टक्कर दी लेकिन 13-15 से हार गए।

    125 किग्रा में नहीं उतारे खिलाड़ी

    प्रविंदर (74 किग्रा), सुमित मलिक (57 किग्रा), नवीन कुमार (70 किग्रा), चंद्र मोहन (79 किग्रा) और सचिन (92 किग्रा) पहले ही बाहर हो चुके हैं। भारत ने 125 किग्रा भार वर्ग में किसी भी खिलाड़ी को नहीं उतारा क्योंकि पात्र उम्मीदवार राष्ट्रीय शिविर में शामिल नहीं हुए और इसलिए उन्हें ट्रायल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी।