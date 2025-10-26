सुजीत अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में, अन्य तीन पहलवान हारे

नोवी साद (सर्बिया), प्रेट्र। भारत के शीर्ष मेंस 65 किग्रा पहलवान के रूप में अपनी पहचान बना चुके सुजीत कलकल ने रविवार को अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया लेकिन उनके तीन हमवतन पहलवान अपने-अपने वर्ग में हार गए। पिछले साल इसी चैंपियनशिप में कांस्य पदक और इस साल अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाले सुजीत ने अपने शुरुआती दो मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता से जीते।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने मोल्दोवा के फियोडोर चेवदारी (12-2) और पोलैंड के डोमीनिक जैकब (11-0) को हराया। वह क्वार्टर फाइनल में बशीर मागोमेदोव से पिछड़ रहे थे लेकिन अंतत: 4-2 से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंच गए जहां उनका सामना जापान के युतो निशियुची से होगा। शुभम (61 किग्रा) अपने प्रतिद्वंद्वी की चोट के कारण पहला मुकाबला जीतने के बाद अजरबेजान के जेहुन अल्लाहवरदियेव के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार गए।

ईरानी खिलाड़ी को दी टक्कर आशीष (86 किग्रा) ने क्वालीफिकेशन दौर में 4-6 से हारने से पहले अपने ईरानी प्रतिद्वंद्वी अबोलफजल यासर रहमानी को कड़ी टक्कर दी। विक्की ने 97 किग्रा वर्ग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान के ओटाबेक नजीरबोव (10-0) को तकनीकी श्रेष्ठता से हराया। इसके बाद उन्होंने जॉर्जिया के मेराब सुलेमानिशविली को कड़ी टक्कर दी लेकिन 13-15 से हार गए।